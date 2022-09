Ces aliments auraient quatre fois plus de chances de pousser en zone urbaine qu’en zone rurale

Si la recherche ne dénote pas de "tendance générale concernant la manière dont la productivité alimentaire varie en fonction du lieu et de la manière dont les cultures sont pratiquées", les chercheurs notent toutefois que certains espaces urbains et systèmes de culture spécifiques permettaient d’obtenir des rendements plus élevés que d’autres. C’est notamment le cas des tomates qui ont grandi dans des serres hydroponiques (culture des aliments dans l’eau) et dont les taux de rendement sont trois fois plus élevés que pour celles cultivées dans les espaces verts urbains et en plein air.

Idem pour la laitue et la chicorée, qui semblent mieux s’épanouir dans les potagers verticaux, les cultures hydroponiques ou les fermes urbaines. En comparaison, les espaces verts pourraient accueillir beaucoup moins de cycles pendant la saison de croissance des laitues et des chicorées.

"Cette analyse fournit une base de preuves plus robuste et pertinente au niveau mondial sur la productivité de l’agriculture urbaine qui peut être utilisée dans les recherches et pratiques futures relatives à l’agriculture urbaine, en particulier dans les études de mise à l’échelle visant à estimer l’autosuffisance des villes et des villages et leur potentiel à répondre à la demande alimentaire locale", concluent les auteurs de la recherche.