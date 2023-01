Ces albums les plus attendus de l’année 2023

D’autres artistes comme Jennifer Lopez ont annoncé leur retour, sans préciser de date. Toutefois, l’opus de JLo s’appellera This Is Me… Now.

Un retour également pour Miley Cyrus. Elle n’a pas non plus divulgué de date de sortie. Néanmoins, on connaît celle de son nouveau single Flowers, qui est prévue le 13 février prochain. D’après les affiches placardées dans les rues de Los Angeles pour la promotion de son concert Nouvel An, elle a annoncé une "nouvelle Miley" pour 2023 et qui "s’aime plus".

Quant à Ed Sheeran, il est décidé à prendre des risques avec son nouvel album, il souhaite s’éloigner de la pop commerciale pour cette nouvelle année. Là non plus, on ne connaît pas la date de sortie.

Dans l’univers du Hip-hop et du rap, Caballero & JeanJass et Myth Syzer ont également annoncé un prochain album.