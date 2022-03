Ces affirmations sur des laboratoires ukrainiens financés par les Etats-Unis pour produire des "armes biologiques" sont infondées

Des allégations prétendant que des laboratoires ukrainiens visent à produire des armes biologiques et sont pour cela financés par les Etats-Unis, circulent depuis plusieurs années sur Internet. Fin avril 2020, l'ambassade américaine en Ukraine avait ainsi publié un communiqué dans lequel elle dénonçait "la désinformation russe concernant le solide partenariat américano-ukrainien visant à réduire les menaces biologiques".

"En Ukraine, le programme de réduction des menaces biologiques, développé par le ministère américain de la Défense en association avec le gouvernement ukrainien, travaille pour (...) sécuriser les agents pathogènes et les toxines préoccupants pour la sécurité des installations gouvernementales ukrainiennes, tout en permettant la recherche pacifique et le développement de vaccins", indiquait ce communiqué.

"Nous travaillons également avec nos partenaires ukrainiens pour veiller à ce que l'Ukraine puisse détecter et signaler les épidémies causées par des agents pathogènes dangereux avant qu'elles ne constituent une menace pour la sécurité ou la stabilité. Nos efforts conjoints contribuent à s'assurer que des agents pathogènes dangereux ne tombent pas entre de mauvaises mains", y est-il encore précisé.

Il n'y a pas de laboratoires biologiques opérés par des puissances étrangères en Ukraine

Début mai 2020, le Service de sécurité d'Ukraine (qui équivaut aux services secrets de l'Etat ukrainien), avait également déploré que "récemment, des fausses informations sur les activités présumées de laboratoires biologiques militaires américains en Ukraine (aient) été diffusées dans des médias et sur les réseaux sociaux" dans un communiqué diffusé sur Facebook.

"Il n'y a pas de laboratoires biologiques opérés par des puissances étrangères en Ukraine. Les déclarations qui ont circulé récemment de la part de politiciens individuels ne sont pas vraies et sont une distorsion délibérée des faits", appuyait le Service de sécurité.

Le ministère américain de la défense "n'a jamais eu de laboratoire biologique en Ukraine", assure aussi auprès de l'AFP Andrew Weber, ancien secrétaire adjoint aux programmes américains de défenses nucléaire, chimique et biologique, aujourd'hui chargé de mission au "Council on Strategic Risks" (le "Conseil des Risques Stratégiques", un institut indépendant à but non lucratif basé aux Etats-Unis, qui se consacre à l'analyse et au traitement des principaux risques systémiques pour la sécurité) et membre du conseil d'administration de l'"Arms Control Association" ("l'Association pour le contrôle des armements", une organisation non partisane américaine).