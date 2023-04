Ces acteurs qui ont menti pour avoir un rôle

Elle a fait croire qu’elle était une excellente cavalière alors qu’elle n’était jamais montée à cheval. Elle expliquera plus tard dans une interview qu’elle ne répondait toujours oui quand on lui demande si elle sait faire quelque chose, et qu’elle aura de toute façon deux semaines pour apprendre.

Et lors de sa toute première scène, tout ce qu’elle réussit c’est de se casser la figure. Mais comme elle était déjà engagée, elle a gardé son rôle et a continué à apprendre.