Ces acteurs et actrices belges qui ont joué dans "Meurtres à"

C'était en 2015 et c'était la première fois qu'un Belge tenait l'un des rôles principaux d'un Meurtres à. Dans Meurtres à l'île d'Yeu, le comédien bruxellois incarne Nicolas Lemeur, un Commandant de Gendarmerie qui doit enquêter suite à la découverte d'un cadavre décapité... L'acteur belge y donne la réplique à Anne Richard.

Dans quoi l'a-t-on déjà vu ? Le film La Vache et le Président et les séries Mes amis, mes amours, mes emmerdes…, Station Horizon et La Vengeance aux yeux clairs.