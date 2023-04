Ces acteurs détruits par leur rôle pour un film

Son rôle d’Andy Kaufman aura été plutôt envahissant. Très vite Jim Carrey a commencé à perdre pied, il communiquait par télépathie avec Andy Kaufman et a fini par complètement abandonner sa propre personnalité. Pendant tout le tournage du film, il n’était plus que Andy Kaufman. Et c’est allé très loin : alors qu’il était censé se battre avec un catcheur dans une scène du film, il a voulu aller provoquer ce catcheur dans la vraie vie et s’est retrouvé à l’hôpital.

À la fin du tournage, il est tombé dans une très forte dépression. Ce rôle a eu un impact très néfaste sur sa vie, et Jim Carrey estime qu’il continue à lui coller à la peau.