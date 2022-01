Ces acteurs de la politique

En attendant, Rocco Siffredi n’est pas le premier acteur à se lancer en politique. Ni la première star du X. Toujours en Italie, souvenez-vous de la Ciccolina, de son véritable nom Ilona Staller ? La conscience politique de l’actrice est apparue en 1979 quand elle a commencé à militer pour les Verts italiens… ou plutôt pour les Jaunes vu que le parti écolo se nomme Lista del Sole (La Liste du Soleil). Ensuite, elle a été élue députée du Latium pour le Parti Radical (un parti de centre gauche, anticlérical, social-libéral et anti énergie nucléaire). Plus tard encore, elle a fondé son propre mouvement baptisé DNA pour "Démocratie, Nature et Amour". On ne peut pas faire plus simple comme ADN de parti ! ?