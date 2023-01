CES à Las Vegas : quel gadget deviendra indispensable dans nos vies ?

Des voitures qui changent de couleurs en une fraction de seconde ou un oreiller connecté... Voici quelques nouveautés que les visiteurs du CES, le Consumer Electronics show, ont pu découvrir à Las Vegas cette année.

Le CES, c’est le salon mondial des nouveautés technologiques. Chaque année, les marques y dévoilent les inventions qui, un jour peut-être, feront partie des accessoires indispensables à la maison.

A côté de voitures très futuristes, on trouve aussi d’autres objets plus faciles à s’offrir comme des rollers électriques qui permettent de rouler à 30 km/h avec une autonomie de 30 kilomètres. Un casque qui mesure l'activité du cerveau et détecte l’apparition de certaines maladies. Ou encore un capteur installé dans les toilettes qui analyse si on est en bonne santé ou pas.

Quel gadget deviendra indispensable dans nos vies ? Rendez-vous dans le futur pour le savoir !