Ces 6 joueurs qui sont toujours en Pro League... alors que l’Europe les envie

C’est le marronnier estival du journalisme sportif belge : Hans Vanaken, partira, partira pas ? La réponse est la même à chaque fois : Hans est bien (payé) à Bruges, il a une place de luxe dans un effectif ambitieux et il est plutôt du genre casanier. Il faudrait une offre pharaonique et le placer au centre d’un projet de jeu taillé pour lui pour qu’il reconsidère sa position. A 29 ans, il n’y aura plus des milliers de possibilités. L’homme qui a désormais franchi la barre des cent buts en Pro League et qui compte cinq titres de champion de Belgique n’a pas la bougeote. Et ça lui va comme ça.