Ces 4 et 5 juin, découvrez les parcs et jardins de Wallonie !

Parc du Château de Braine-le-Château

Le parc du Château médiéval des Comtes de Hornes s’étend sur 6 hectares. Faisant partie intégrante du patrimoine belge, le site regorge d’une incroyable histoire. Le parc est d’ailleurs classé depuis 1989. Le cadre est magnifique et le château est même considéré par certains comme "le plus bel ornement de la vallée du Hain" d’après les Parcs et Jardins de Wallonie.

Accès : 5€ par adulte et gratuit pour les moins de 12 ans et les Article 27.

Ouverture : les visites du parc sont proposées le samedi et dimanche à 14h, 15h et 16h. Les visites libres et les visites du château ne sont pas autorisées.

Adresse : Grand’Place à Braine-le-Château (1440)

