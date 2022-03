Ces 3 entreprises carolos qui font la fierté de la Belgique

Magic Loom est le premier studio belge de production virtuelle. Situé sur le site des éditions Dupuis et de Dreamwall, il dispose d’un imposant plateau de cinéma où ont été placés de grands écrans LED. Un décor est diffusé et le tournage de la scène peut se faire sans aucun effet spécial ajouté. Il offre ainsi une alternative aux fonds verts et permet de réaliser une multitude de possibilités sans que le spectateur sache que la scène a été tournée en studio : "On va pouvoir recréer n’importe quel décor comme une caverne, un glacier, une navette spatiale, y placer les acteurs et tourner la scène de manière parfaitement réaliste, de sorte que le spectateur pense vraiment qu’ils sont dans une caverne ou un glacier, alors qu’ils sont à Marcinelle", explique Hervé Verloes, le directeur exécutif et cofondateur de Magic Loop. C’est en fait grâce à l’univers des jeux vidéo que cette technologie s’est mise en place. Lors de chaque tournage, les caméras bougent mais gardent les perspectives et la 3D en temps réel. Une technologie qui existe uniquement dans l’univers du gaming. Découvrez le reportage de Télésambre à ce sujet ici.