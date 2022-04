Ces 3 applis feront de vous le meilleur jardinier de votre quartier.

Fan de permaculture, Tomate & Basilic application est pour vous. Non seulement l'appli dispense ses conseils pour construire une parcelle, associer les plantations et bichonner ses pieds de tomates (ou autres fruits et légumes) mais en plus, elle met en relation les jardiniers qui habitent dans le même secteur. De quoi se faire des amis pour papoter semis. Disponible sur iOS et Android.