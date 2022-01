Ces 29 et 30 janvier à vos jumelles ! Recensez les oiseaux qui fréquentent votre jardin !

Chaque hiver, les particuliers sont invités à compter les oiseaux qui visitent leur jardin. Le grand nombre de données récoltées aide ensuite les spécialistes à mieux comprendre les phénomènes particuliers qui touchent les espèces les plus communes.

Alors, sortez vos jumelles et devinez qui vient manger au jardin ! Le rendez-vous d’observation et de comptage est fixé pour ces 29 et 30 janvier.

Et pour participez, il suffit de..

- observer les oiseaux au minimum durant une heure

- apprendre à les reconnaitre

- noter le nombre maximum d’individus que vous observez

- encodez vos observation via le formulaire mis en place via le lien NATAGORA