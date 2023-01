CES 2023 : trois innovations en passe de transformer votre routine beauté.

Le Consumer Electronics Show (CES) s'est achevé dimanche 8 janvier à Las Vegas après avoir mis en lumière innovations et gadgets high-tech dans des domaines divers et variés. Si la mobilité et les écrans comptent parmi les secteurs les plus convoités, celui de la beauté n'est pas en reste avec des innovations articulées autour de la personnalisation et de l'inclusivité. En voici trois qui changeront à coup sûr votre routine beauté.