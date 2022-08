Ces 20 et 21 août 2022, le Festival International des Arts de la Rue de Chassepierre

2 jours de théâtre, cirque, danse, musique…en famille ou entre amis !

Ces 20 et 21 août 2022, la 48ème édition du Festival International des Arts de la Rue de Chassepierre vous fera drôlement réviser et revisiter, au travers de créations singulières, des histoires familières.

Plus de cinquante compagnies, venues de Belgique, de France, de Suisse, des Pays-Bas et de Grande-Bretagne, feront des histoires, pour votre plaisir, par les rues et les prairies du village.

De vieilles histoires de dragons trouveront corps et transporteront vos enfants sur le dos de celui des 4 Saisons (BE). Du mythe antique des Parques, voici venir la marionnette géante à trois têtes de Demain On Change Tout ! (FR), qui vous emmènera sur un chemin poétique, en compagnie de son Chimère Orchestra. Les contes classiques de Princesses et de trop Preux Chevaliers seront rendus abracadabrants par Les Batteurs de Pavés (CH). La Blanche-Neige de Scopitone (FR) s’emmêlera les baskets ou les escarpins avec Cendrillon ou le Parrain, et leur Poucet ne sera petit que de corps, pas d’esprit. Chicken Street (FR) recomposera du Truand, de la Brute et du Bon à l’aide de dix planches, vingt caisses en bois et trente ballons. Mais si vous préférez retourner vers le futur, les spécialistes de La Pigeonnière (BE), haut perchés sur l’avenir, vous feront revisiter une conglomération urbaine du début des années 2020.

Des pierres, une corde, un corps mis en poème, et La Folle Allure (FR) vous re-contera une histoire des origines, aérienne, tandis que l’énergie de Kiai (FR) ponctuera de bonds les quatre coins de l’espace. Acrobatique, enflammé, méditatif, le Cirque Rouages (FR) vous élèvera dans un récit de brève anticipation, celui d’un monde sans pétrole, et Vladimir Couprie (Carré Curieux (BE)) prêtera à la vieille histoire d’amitié de l’Homme et du Chien un pelage très singulier.

Le soir, les artistes de la Cie Bivouac (FR), sur leur Oculaire, entreront en suspension, et vous relateront, par leur poésie, l’histoire de votre réelle situation, celle où vous existez entre ces deux infinis, le grand et le petit, et celle où l’univers connu s’étend entre de multiples dimensions.