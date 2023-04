Ces 20 dernières années, 1657 journalistes ont été tués dans le monde, selon Reporters sans frontières

Depuis 2003, 1657 journalistes ont été tués dans le monde dans l’exercice de leur fonction ou à cause de leur métier, révèle vendredi l’ONG Reporters sans frontières (RSF). Parmi eux, 95% étaient des hommes.

Au cours des 20 dernières années, l’Irak a été le pays le plus dangereux pour les membres de la presse avec 300 morts dénombrés. Au deuxième rang des nations les plus dangereuses, on retrouve la Syrie où 280 professionnels de l’information y ont perdu la vie. L’Afghanistan, le Yémen, les territoires palestiniens et la Somalie complètent la liste de RSF.