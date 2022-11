Ces 11 et 13 novembre, promenez-vous grâce aux 16 marches Adeps organisées !

Plongée dans les luttes ouvrières du Borinage, Frameries a connu et connaît une histoire sociale et culturelle féconde et un passé riche en folklore. Dès le 13e siècle, on commence à extraire du charbon du sous-sol de Frameries. L’exploitation de la houille va durer jusqu’en 1960. En l’an 2000, dans l’espoir de reconvertir la région dans le tourisme, l’ancien site minier du Crachet est reconverti en "Parc d’aventures scientifiques" (anciennement PASS et aujourd’hui SAPRKOH !)

Découvrez cette région riche en histoire ce dimanche grâce aux 5, 10, 15 et 20 km.

Lieu de rendez-vous : Avenue des Nouvelles Technologies 24 [7080]

Contact : FPS Mons Borinage asbl – Cellule Promotion Santé – Caroline Lembourg – 06/884.82.51