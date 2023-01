D’un casque audio purifiant l’air à des haut-parleurs fins comme du papier, la cuvée 2023 du CES ne déméritait pas en matière de nouveautés audio et tech. JAM. compile pour vous les 10 nouveautés les plus attendues de cette année.

Les bons vieux écouteurs filaires ont de l’avenir et ceux qui sont tombés en panne de batterie d’AirPods au plus mauvais moment de la journée le confirmeront. Fréquemment brandis comme un accessoire hype ces dernières années (ici et là notamment), ces derniers font de la résistance notamment chez Sennheiser. Le constructeur allemand dévoilait ainsi à Vegas, ses IE 200 un modèle intra-auriculaire promettant une expérience audio haut de gamme. Le tout, à un prix contenu.

Étanche et dotée d’un cordage en nylon tressé, cette paire tarifée à 150 € se profile comme l’entrée de gamme d’une série IE où défilent trois autres modèles aux finitions plus prestigieuses. On notera toutefois que les IE 200 intègrent tout de même les True Response Transducer de Sennheiser. Soit des transducteurs à bande extra-large (plus d’infos sur ce terme barbare ici) offrant notamment moins de distorsion sonore à haut volume et des sessions d’écoute longue durée confortables. Notons que cette tech est directement transplantée des IE 900 leur grand frère haut de gamme à 1500 €.