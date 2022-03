Ces 10 femmes qui ont marqué le féminisme en Belgique

Marie et Louise Popelin ont respectivement étudié le Droit et la médecine à l’université. La plus jeune a ouvert sa pharmacie à Bruxelles alors qu’en 1888, Marie ne peut pas exercer son métier d’avocate.

Cette dernière, sa sœur et d’autres femmes, fondent alors en 1892 la Ligue belge du droit des femmes. Cette ligue lutte pour l’égalité politique, économique et civile des femmes.

Ce sont "les premières féministes en Belgique".