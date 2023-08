Certains utilisateurs de X (ex-Twitter) commencent à recevoir de l’argent et cela pose question

Cependant, dans le cas présent, les rédactions et médias paient l’AFP pour pouvoir utiliser et publier les dépêches. Le recours aux agences de presse par les médias s’explique par le besoin, pour un média donné, d’obtenir des informations d’un endroit du monde où ils n’ont pas de journalistes (exemple : un séisme en Haïti), ou d’obtenir davantage d’informations que celles obtenues par leurs propres journalistes (exemple : un fait divers en France).

Les dépêches d’agence de l’AFP sont produites par des journalistes professionnels. Leur utilisation par les médias, et donc l’achat de ces dépêches, repose avant tout sur la fiabilité de ces infos. La RTBF expliquait en 2019 en détail le rôle que jouait l’AFP dans son information.

En bref, quand les médias paient l’AFP, AlertesInfos ne paient les médias dont il utilise l’information.

Cependant, la forte opposition entre les journalistes et la communauté qui défend AlertesInfos dans ce débat a de quoi inquiéter journalistes et médias. Ce recours aux agences de presse

Mais ce qui peut être reproché par le public, c’est de voir une même dépêche publiée de la même façon (même titre, même photo, même contenu) sur tous les sites.

"C’est vertigineux de voir le gap entre, d’un côté la réaction de la communauté de ce compte d'"Alertes info" qui considère ce qu’il fait comme un travail enfin récompensé, et de l’autre l’indignation des journalistes toujours dépités de l’audience de ce type de "pilleurs" de médias, écrit Elodie Safaris sur Twitter. Des centaines de milliers de jeunes (pour la plupart) ne captent pas en quoi c’est gênant et problématique. Et traitent les journalistes de "rageux" / "jaloux" lorsqu’ils osent critiquer leur influenceur de l’info préféré."

AlertesInfos compte 320.000 abonnés dont une partie importante qui soutient le jeune homme face aux reproches qui lui sont faits, tandis que le reste de la profession journalistique est particulièrement mal vu en France et ailleurs. Les médias traditionnels ont par ailleurs une difficulté à capter un public plus jeune, y compris sur Twitter, alors que ce compte semble y parvenir.

Autrement dit, AlertesInfos réussit là où les médias traditionnels trébuchent : la captation d’un public plus jeune et la construction de la confiance entre un média et son public. La question de la confiance étonne d’autant les médias traditionnels que ce compte, on l’a dit, ne vérifie pas lui-même l’information.

La rémunération des créateurs n’est qu’un des multiples changements opérés par Elon Musk depuis son arrivée à la direction de Twitter : la formule des abonnements payants, la fin de la certification des comptes officiels ou reconnus, le changement de nom en "X". Ces changements souvent rapides ont parfois connu des faux départs voire des modifications ou annulations. La rémunération des auteurs n’en est peut-être pas à sa formule finale.