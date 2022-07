Certains serpents volent mais comment font-ils ?

Un serpent irisé aux écailles réfléchissantes découvert au Vietnam Environnement

Des scientifiques américains et vietnamiens faisaient des recherches sur la biodiversité dans la jungle et les montagnes du Vietnam en 2019, lorsqu’ils sont tombés sur un serpent qu'ils n'ont pas reconnu. Sombre et irisé en même temps, ses écailles entre bleu et vert, petites, striées et aux motifs étranges.