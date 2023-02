Certains secteurs d’entreprises doivent aujourd’hui convaincre les travailleurs et non l’inverse

C’est une difficulté à laquelle de plus en plus d’entreprises sont confrontées : trouver du personnel. Plus de 200.000 offres d’emploi sont vacantes en Belgique et trois entreprises sur quatre peinent à recruter… C’est ce qui ressort d’une nouvelle étude de la KULeuven avec Acerta.

Dans cette institution du monde de l’hôtellerie, il y a 12 offres d’emploi vacantes sur une centaine de postes pour le moment. Superviseurs, chefs de rang, commis… des profils difficiles à trouver. Cela peut mettre même des mois pour dénicher la perle rare. Avant, c’était l’employé qui devait se vendre auprès de l’employeur, aujourd’hui c’est tout l’inverse.

"Les candidats font leur shopping !", commente Frédérique Desbonnet, directrice des ressources humaines pour le groupe Marriott. "Si aujourd’hui, je fais une offre à quelqu’un, il est fort probable qu’il revienne demain en me disant que pour le même travail, il a reçu une meilleure proposition ailleurs. Ils nous challengent en fait !"

Et l’hôtellerie est loin d’être le seul secteur concerné. Les domaines qui peinent le plus à recruter sont :

le non-marchand,

les sciences et services,

l’industrie,

le commerce,

la construction…

En 10 ans, le nombre de postes vacants a plus que triplé. Des chiffres qui montrent une profonde mutation du marché du travail. Un monde professionnel qui ne doit pas prendre toute la place dans une vie et qui oblige bien des entreprises à revoir tout leur système de recrutement.