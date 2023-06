Certains redoutent une reconstruction à l’Union : mais en veut-on vraiment au Parc Duden ?

À l’époque, l’Union Saint-Gilloise avait peu transféré, préférant miser sur la continuité. Mais elle l’avait fait, intelligemment en ciblant ses proies : Victor Boniface, parfait inconnu jusque-là, avait été débauché de Norvège. Senne Lynen, quasiment pas utilisé par Mazzu, avait obtenu de nouvelles responsabilités. Lazare Amani, prêté par Charleroi, avait été définitivement acquis.

Cette année, les dirigeants ont changé leur fusil d’épaule. Plus que la qualité, c’est la quantité qui prime. Alors que le mercato n’en est qu’à ses balbutiements, les Unionistes ont déjà transféré six joueurs : deux attaquants purs, Elton Kabangu et Mamadou Traoré, un ailier Henok Teklab, deux médians Mathias Rasmussen et Charles Vanhoutte ainsi qu’un défenseur central Fedde Leysen.

Du côté du petit banc, on lorgne, avec grand intérêt, la situation d’Alexander Blessin. Certains médias belges annoncent même que le technicien allemand, cité au Standard auparavant, serait de plus en plus proche du Parc Duden. Une question de jours, peut-être d’heures, selon eux…