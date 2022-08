Certains rayons vides dans les supermarchés : les producteurs ont du mal à négocier les prix

Si vous êtes allés faire vos courses chez Delhaize, Aldi ou Lidl, vous l’avez peut-être observé : certains rayons sont vides. Le problème : le coût de production du produit qui est censé être sur l’étalage. Devenu tellement élevé pour les producteurs, ces derniers demandent à augmenter les prix. Mais les supermarchés refusent.

"Tout le monde est confronté à des coûts supplémentaires : énergie, inflation, matières premières…, commente Roel Dekelver, porte-parole de Delhaize. Dans la plupart des cas, on trouve des solutions avec le fournisseur, un compromis entre la position de Delhaize et les fournisseurs. Mais avec Danone, par exemple, on n’a pas trouvé et donc il n’y a plus de produits sur nos rayons."

Une position qu’un géant comme Danone peut tenir mais qui est nettement plus compliquée pour les plus petits producteurs.

"Vous n’entendrez pas parler de 97% de l’industrie alimentaire car dans ces cas, la grande distribution impose purement et simplement ses conditions, explique Carole Dembour, économiste à la Fevia, la Fédération de l’industrie alimentaire.

C’est vraiment problématique pour un très grand nombre de nos entreprises.

"Si on a par exemple une augmentation des coûts de production de 20%, la grande distribution propose une augmentation de 5% et la PME alimentaire va être obligée d’accepter sous peine de ne pas être vendue dans les supermarchés. C’est vraiment problématique pour un très grand nombre de nos entreprises. Beaucoup ont la corde au cou."