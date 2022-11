"Certains prix ont doublé": l’inflation, l’enjeu majeur pour les Américains avant les Midterms

Les prix de l’immobilier s’envolent

En Floride, l’un des Etats les plus peuplés des Etats-Unis, les prix de l’immobilier ont grimpé de près de 30% depuis la crise du Covid. Et ce constat se vérifie à Sarasota, où la demande se fait de plus en plus pressante, alors que l’offre ne cesse de se réduire.

Pour Lauren Roush, qui arrive tout droit du Michigan, la situation actuelle fait qu’il est tout simplement impossible pour elle de s’offrir un logement : "Je vis avec ma mère et mon frère. Je suis avec eux et je ne vis pas seule, parce que c’est très cher ici ! Une chambre, un studio, ici ça vaut 1400 – 1500 dollars par mois. Et donc je dois faire deux jobs pour être capable de m’offrir ça."