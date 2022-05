Certains pompiers volontaires de la Zone de secours Hainaut Centre doivent rembourser une partie de leur salaire

Une surprise mais une mauvaise surprise pour les sapeurs-pompiers volontaires de la Zone de secours Hainaut Centre, au moment de recevoir un recommandé. Ce dernier leur enjoignant de rembourser une partie de leur salaire. Ils sont près de 90 de la zone à être dans le cas.

Près de 150.000 euros

C’est le groupe Sudinfo qui dévoilait l’information, pendant 7 ans (entre 2015 et 2021), ces pompiers auraient touché des primes trop importantes. Les montants cumulés à rembourser atteignent presque les 150.000 euros. Un homme du feu de Chièvres doit même rembourser 20.000 euros à lui seul.

À l’origine, une erreur dans l’encodage des prestations. Elle est apparue au moment où les sapeurs-pompiers ont changé leur statut en 2015. Autrefois sous statut communal, ils sont ensuite passés sous gestion de la Zone de secours. "Au moment du changement, les volontaires s’attendaient à voir une valorisation de leur salaire, c’est pour cette raison qu’ils n’ont pas remarqué l’erreur et nous non plus", explique Éric Thiébaud le président de la Zone de secours Hainaut Centre.

Des négociations

Le président de la Zone de secours Hainaut Centre, n’est pas en mesure de dire qui est le ou la responsable du mauvais encodage du salaire des pompiers mais il assure vouloir trouver une solution : "Nous avons convoqué tous les pompiers concernés et nous allons tenter de voir ce que nous pouvons faire pour alléger les sommes à rembourser. Nous comprenons que cela place les volontaires dans une situation difficile à gérer".

Les négociations sont en cours pour trouver une solution mais les syndicats ont déjà pris le dossier en main. La CGSP affirme que ses affiliés concernés ont des preuves qu’ils ont été rémunérés correctement. Selon Sudinfo, le SLFP, va demander à la Cour des comptes d’analyser les finances de la Zone Hainaut Centre.