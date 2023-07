Certains partis politiques proposent de taxer les personnes qui ont plus d’un million d’euros sur leur compte bancaire sous forme d’actions et d’obligations

Le PTB mais aussi le PS, préconise de taxer les riches entre guillemets. Lors de sa dernière émission ''Jeudi en prime'' sur les ondes de la RTBF, Paul Magnette, le président du Parti socialiste, s’est dit en faveur d’un impôt européen sur la fortune, sur les personnes qui détiennent au moins donc 1 million d’euros sur leur compte en banque, et cela sous forme de titres, donc d’actions, d’obligations.

Après un an et demi de palabres, notre gouvernement fédéral a donc pu enfin trouver un accord sur le nucléaire avec Engie. Galvanisé par cette réussite au forceps, Alexandre De Croo tente de trouver également un accord sur la grande réforme fiscale. Un dossier qui empoisonne maintenant la majorité depuis plus d’un an. L’objectif est de trouver un compromis d’ici le 21 juillet. Compromis est d’ailleurs le bon terme. Car si la réforme fiscale devait être d’envergure et viser à baisser de 6 milliards d’euros les charges sur le travail, cette vision ambitieuse s’est heurtée à la réalité des négociations. Car bien entendu, cette réduction de 6 milliards de charges sur le travail doit être compensée par des hausses d’impôts ailleurs. C’est d’ailleurs tout le problème de cette réforme fiscale, c’est qu’elle doit être neutre budgétairement. Ce qui veut dire aussi qu’il faudra déshabiller Paul pour habiller Pierre. Et ce qui veut dire aussi que tous ceux qui auront quelque chose à perdre seront mécontents. Et à un an des élections fédérales, chaque parti veille à ce que son électorat ne soit évidemment pas déçu. Et comme chaque parti défend donc son pré carré, rien n’avance pour le moment. Et des 6 milliards d’euros de baisses de charges évoqués au début de législature, on ne parle plus aujourd’hui que de 2 milliards d’euros à compenser. Et donc cette grande réforme fiscale entre guillemets et risque d’être donc au final un pétard mouillé.