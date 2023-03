Certains musées et sites touristiques proposent désormais des services de "dog sitting".

La Fondazione Musei Civici di Venezia (MUVE), qui gère les onze musées municipaux de Venise, s’est associée à l’entreprise BauAdvisor pour proposer un service de "dog sitting" aux amateurs d’art. Pour ce faire, ils doivent réserver un créneau sur le site de BauAdviser en précisant le jour et l’heure de leur visite dans le musée de leur choix.

Un promeneur de chien viendra à leur rencontre à l’entrée du musée et s’en occupera pendant leur visite.

Le tout moyennant un tarif de 10 euros de l’heure.

Si cette initiative peut surprendre, elle témoigne de la place prépondérante qu’occupent les animaux de compagnie en Italie. Le quotidien The Stampa estime qu’ils étaient 62,1 millions en 2021, soit plus que l’ensemble de la population italienne (59,1 millions).

Rien d’étonnant donc à ce que le pays soit souvent décrit comme l’une des destinations les plus accueillantes envers les chiens, chats et autres espèces domestiques. On y trouve une grande variété d’hôtels et de restaurants qui acceptent les animaux de compagnie et même certaines plages adaptées comme la Baubeach à Rome, la Dogbeach à San Vincenzo et la Baubaubeach non loin de la cité des Doges.