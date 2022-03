Certains magasins proposent un bon d'achat contre vos vieux vêtements

Ne jetez pas vos anciens vêtements ni vos flacons vides, ils vous rapportent de l’argent ! Dans un souci d’écologie et de durabilité, certaines enseignes du prêt-à-porter et de la beauté reprennent ce que vous n’utilisez plus pour les recycler. En échange, vous recevez soit des bons d’achat soit des réductions. Foncez, on vous donne en plus tous nos bons plans !