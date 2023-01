Certains étrangers interdits d’acheter des logements au Canada jusqu’en 2025

Les étrangers n’ont plus le droit d’acheter de logements au Canada à compter de ce dimanche et pour les deux prochaines années, une interdiction destinée à lutter contre la pénurie de maisons et appartements dans le pays.

Des exceptions sont prévues pour les réfugiés ou les résidents permanents, et la loi ne s’applique qu’aux résidences en ville et pas aux structures touristiques, comme les chalets d’été. Cette mesure avait été proposée par le Premier ministre Justin Trudeau lors de la campagne électorale de 2021.