Le Journal "L'Équipe" révélait aujourd'hui l'existence de tensions dans le vestiaire des Diables Rouges. Des tensions que le sélectionneur national, Roberto Martinez, a reconnues au lendemain de la défaite de la Belgique face au Maroc. Pieter-Jan Calcoen réagit à ce sujet : "il y aurait eu des discussions après le match face au Maroc entre Jan Vertonghen, Eden Hazard et Kevin De Bruyne. Car Vertonghen était fâché sur Hazard suite à ses propos sur la lenteur des défenseurs et un peu sur De Bruyne. Lukaku a dû se mettre entre eux pour stopper la discussion. Des frictions apparaissent dans le vestiaire."

Il poursuit, "ils doivent parler entre eux c'est clair, surtout Kevin De Bruyne qui est énervé car ça ne va pas comme il veut. En plus, il y a une énorme différence de niveau entre les joueurs. Martinez fait des choix étranges. Les remplaçants, même s'ils sont jeunes, ne comprennent pas ce qu'il fait. Les joueurs se plaignent, même s'ils n'ont pas toujours raison, on voit qu'ils ne sont pas heureux. Et ce n'est pas bon alors qu'il y a un grand match à jouer jeudi."

Il termine ce point, en parlant d'un manque de conviction des joueurs. "Certains Diables ne donnent pas l'impression d'avoir envie de trouver une solution. De Bruyne, on a l'impression que ça ne l'intéresse pas du tout. Je ne vais pas dire qu'ils veulent rentrer chez eux le plus vite possible, mais comme Martinez le dit, ils ne s'amusent pas entre eux. Et quand ils sont ensemble pendant plusieurs semaines, ça devient un problème surtout quand on doit se motiver pour jouer un match contre la Croatie qui a toujours faim de victoire."