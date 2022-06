Certains CPAS découragent les étudiants en situation précaire

Elise Dermine, professeur à la Faculté de Droit de l’ULB et directrice de la Street Law Clinic, explique pourquoi trop peu d’étudiants osent s’adresser au CPAS. "Lors de nos permanences, nous constatons que des CPAS développent des pratiques illégales, comme demander deux, trois, voire six mois d’extraits de compte alors qu’ils doivent évaluer les besoins de l’étudiant le jour de la demande, et donc ne demander que l’extrait de compte correspondant au jour de cette demande."