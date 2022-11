Certains cafés bruxellois boycotteront la coupe du monde

Le mouvement n’est pas général dans la capitale, mais certains cafés ont décidé de ne pas diffuser les matchs de la Coupe du Monde au Qatar.

La Brasserie de l’Union à Saint Gilles est l’un d’entre eux. Elle ne veut soutenir d’aucune manière le régime qatari et les conditions d’organisation de l’évènement. "Prendre cette décision représente une perte d’argent considérable pour nous, mais l’argent n’est pas tout", explique Bart Lemmens, patron de la Brasserie de l’Union. "Et puis, avec le covid, la crise de l’énergie… On a déjà perdu tellement d’argent ! On n’est plus à ça près."

Mercredi soir, alors que la Belgique entre en compétition, la Brasserie de l’Union sera tout de même animée. Elle prévoit la rediffusion d’un match mythique de l’équipe nationale : Belgique-Brésil, huitième de finale de la coupe du monde de 2002.

Quelques mètres plus loin le Café de la Maison du Peuple a lui aussi pris la décision de ne diffuser aucun match. L’annonce a été faite dès le mois de septembre via une publication Facebook et cela n’a pas laissé les internautes de marbre : la publication a été relayée par près de 10.000 personnes.