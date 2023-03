Certains animaux aideraient à contenir le réchauffement climatique.

La protection ainsi que la restauration de ces espèces et leurs milieux de vie permettraient la capture de 6,41 milliards de tonnes de CO2 par an. Ces tonnes aideraient à maintenir le réchauffement climatique en dessous du seuil de 1,5 degré Celsius, un des objectifs fixés par l'accord de Paris.

"L'élargissement des solutions climatiques aux animaux peut contribuer à raccourcir l'horizon temporel au cours duquel 500 Gt de CO2 seront retirés de l'atmosphère, en particulier si les opportunités actuelles de protection et de rétablissement rapide des populations d'espèces et de l'intégrité fonctionnelle des paysages terrestres et marins sont saisies", expliquent les chercheurs dans un communiqué de presse de l'Université de Yale.

"Les espèces sauvages, de par leur interaction avec l'environnement, sont le chaînon manquant entre la biodiversité et le climat", déclare Oswald Schmitz, auteur principal de l’étude et professeur d’écologie des populations et des communautés. "Cette interaction signifie que le réensauvagement peut être l'une des meilleures solutions climatiques basées sur la nature dont dispose l'humanité."