Certaines plantes résistent mieux que prévu au dérèglement climatique dans les montagnes américaines.

Dans les massifs montagneux d'Amérique du Nord, la végétation s'adapte peut-être mieux qu'on ne le pensait aux variations climatiques, suggère une étude. Même si cette théorie mérite d'être étayée par de futures recherches, la capacité de ces plantes à résister au changement climatique pourrait fournir des données importantes pour la conservation de la biodiversité de ces régions.

Le dérèglement climatique a des conséquences visibles sur les écosystèmes de la planète : c'est par exemple le cas des massifs montagneux, qui perdent progressivement leur manteau neigeux et dont les sommets verdissent de plus en plus. Des changements de taille qui ont des conséquences importantes sur la faune et la flore qui les habitent, ces dernières se voyant contraintes de migrer vers des régions situées plus au nord et davantage en altitude.

Mais d'après une nouvelle étude américaine réalisée par des chercheurs de l'université de Brown, la couverture végétale de plusieurs chaînes montagneuses s'est déplacée à un rythme plus rapide qu'on ne le pensait... Ce qui serait potentiellement une bonne nouvelle !