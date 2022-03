Certaines parties de la Voie lactée sont beaucoup plus anciennes que ce que l’on pensait

Une partie de la Voie lactée aurait 2 milliards d’années de plus que ce que les astronomes pensaient.

Dans une étude, publiée dans Nature, le disque épais de la Voie lactée se serait formé à peine 800 millions d’années après le Big Bang. Notre Voie Lactée se divise en deux parties de disque : le disque mince (où l’on retrouve notre système solaire et de nombreuses autres étoiles) et le disque épais (plus clairsemé, plus grand et plus ancien).

Une équipe d’astronomes de l’Institut Max-Planck d’astronomie de Heidelberg ont pu déterminer cet âge avancé en étudiant une formation d’étoiles spécifiques, en comparant leur composition chimique avec des modèles informatiques d’évolution stellaire. Comme l’explique SciTechDaily, ils ont réussi à dater quelque 250.000 étoiles à l’aide des données de la mission Gaia de l’Agence spatiale européenne (ESA) et du télescope spectroscopique à fibre multi-objets à grande surface du ciel (LAMOST) de Chine.