Certaines femmes ont encore le réflexe de protéger la "virilité" de leur partenaire... quitte à simuler un orgasme !

Publiée dans Social Psychological and Personality Science, la recherche compile plusieurs enquêtes sur la manière dont les femmes cherchent à préserver le sentiment de virilité chez leur partenaire.

Un sondage réalisé auprès de 283 femmes révèle notamment que plus ces dernières pensent que la virilité de leur partenaire est menacée, plus elles se sentent anxieuses et moins elles communiquent avec eux au sujet de leurs relations sexuelles.

Exemple édifiant : selon une autre enquête citée dans l'étude, les femmes qui gagnent plus d'argent que leur partenaire seraient deux fois plus susceptibles que les autres de simuler des orgasmes.

Une réaction qui sous-tend l'idée (manifestement encore répandue) que le fait que l'homme gagne moins d'argent représente en soi une atteinte à sa virilité et que ce dernier ne peut pas, en prime, s'entendre dire qu'il est un mauvais amant.