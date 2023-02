Certaines centrales d'appel 112 confrontées à des problèmes d'envoi de moyens

Plusieurs centrales d'appel d'urgence à travers la Belgique rencontrent des problèmes avec l'envoi de moyens et la prise d'appel, a indiqué la direction générale de la Sécurité civile vers 13h00.

"Certaines centrales 112 rencontrent des problèmes avec la technologie dispatching. Ces problèmes retardent l'envoi des moyens et ont donc une influence sur la prise d'appel. Il est demandé au citoyen de n'appeler que pour des situations d'extrême urgence, de patienter, de rester en ligne et de ne pas raccrocher", a communiqué la Sécurité civile via plusieurs canaux.