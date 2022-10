Cerrone : un de ses tubes remixé par le DJ du moment, annonciateur d’une tournée en 2023 ?

Comment les actrices de 60 ans prennent le pouvoir à Hollywood ? Comment l’excellente Allison Janney le prouve-t-elle dans Lou ? Avec quel projet ambitieux le groupe Roÿksopp revient-il après huit ans d’absence ? Et Billy Joel, comment fête-t-il ses 50 ans de carrière ? Pourquoi la série The bear a-t-elle un style qui rappelle Sydney Lumet ? Que nous préparent les plateformes pour Halloween ? À quoi ressemble le nouvel album de Gaz Coombes, ancien membre du groupe Supergrass ? Et Cerrone, le roi du disco, à 70 ans, il tient la forme ?

Toutes ces questions trouvent leurs réponses dans La semaine des 5 heures de ce 14 octobre.