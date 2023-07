Céroux-Mousty: une solution pérenne pour les enfants accueillis dans la crèche temporaire créée par des parents

Après la crèche provisoire créée par des parents en avril dernier, à Céroux-Mousty, une nouvelle structure pérenne ouvrira au n°4, rue du commerce, à la rentrée prochaine.

Pour rappel, 17 bambins étaient restés sur le carreau après la fermeture de la crèche ABChild, fin mars. Grâce à leurs parents et à la solidarité du directeur de l’école fondamentale "Notre-Dame Céroux-Mousty", les enfants ont pu être accueillis dans un local scolaire, jusqu’à fin juin.

Une repreneuse va prendre le relais dans une crèche flambant neuve, aménagée dans une grande maison. "Après la crèche temporaire, il n’y avait que deux options", explique Grégoire Heldenberg, un des parents à l’origine de la crèche provisoire. "Soit trouver un accueil ailleurs pour les 17 enfants, mais vu le manque de places en Brabant wallon, ce n’était pas gagné. Soit espérer un repreneur ou une repreneuse. C’est chose faite ! Nous sommes soulagés".

14 puis 35 places

La repreneuse bénéficie d’une solide expérience au sein de "l’Académie des Enfants", une asbl réputée qui gère déjà plusieurs crèches. Sunita Coppens dirigera la nouvelle structure : "Nous débuterons avec 14 places pour passer en janvier prochain à 35 places, si tout va bien".

Ce second déménagement ne devrait pas perturber les enfants. Le maintien des repères a en effet déjà fait ses preuves. "Pour le premier déménagement, on a essayé de faire un maximum de choses comme dans l’ancienne crèche", souligne Rebecca Declercq, puéricultrice. "On les a rassurés. Ça a fonctionné. Nous sommes donc confiants pour l’avenir".

Pour soutenir d’autres parents confrontés au manque de places d’accueil en Brabant wallon, Grégoire Heldenberg et ses collègues ont décidé de maintenir leur association au nom évocateur : l’asbl "Solutions Parents".