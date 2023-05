Cerfontaine : la fin de l’aérodrome est quasiment actée

C’est un petit drame pour la commune de Cerfontaine. La société EBCF, qui exploite l’aérodrome, va déposer le bilan. Vu l'activité restreinte sur le site, un aveu de faillite pointait le bout de son nez depuis plusieurs mois. Dès lors, quelles sont les options sur la table pour maintenir l’aérodrome en vie ? Les dés sont-ils déjà jetés ?

Situé à 2 pas des lacs de l’eau d’heure, en plein cœur d’une région touristique, l’aérodrome de Cerfontaine possède un attrait certain. Il recense en son sein une école de pilotage, des planeurs, quelques pilotes privés et jusqu’en 2019, un club de parachutiste.

Mais cet aveu de faillite n’est pas vraiment une surprise, comme nous le confirme Alain Belot, Directeur général de la Société Wallonne des aéroports : "Nous sommes au courant depuis plusieurs mois que cette société connaît des difficultés financières relativement importantes. Oui, nous avions clairement des craintes quant à l’avenir de cette société mais nous ne pensions pas que la situation allait dégénérer si vite. Le responsable de EBCF nous a appris sa volonté de faire aveu de faillite devant le tribunal de l’entreprise. Donc acte. Notre priorité absolue est d’assurer la continuité des activités. Surtout durant l’été. Des contacts sont lancés à différents niveaux. Un cabinet d’avocats a été mandaté pour assurer suivi du dossier au tribunal. Si cet arrêt se prolonge cela ferait fuir tous les pilotes présents sur place et nous aurions bien du mal à les récupérer."

Une future collaboration avec l’ASBL Les Lacs de L’eau D’heure ?

Contacté, Christophe Bombled, bourgmestre de Cerfontaine, assure voit un avenir pour ce site : "L’aérodrome est très important pour la commune. Moi je vois bien une activité aéronautique pour compléter l’offre au sein des lacs de l’eau d’heure mais cela doit se jumeler avec un aspect Horeca et événementiel. Cela aurait toute sa pertinence à mon sens".

Un gros appel du pied est donc lancé à l’ASBL Les lacs de l’eau d’heure pour s’associer au projet. Mais à ce stade, il reste prématuré de s’avancer sur toute forme de collaboration. Le Conseil d’administration de l’ASBL a récemment été renouvelé et doit encore prendre ses marques. Mais Christophe Bombled promet de porter son message lors de la prochaine réunion du CA.

En attendant "le gestionnaire de la société privée EBCF a contacté les propriétaires des aéronefs pour leur demander de bouger leurs appareils en vue d’une cessation très prochaine des activités", confirme le bourgmestre.

"Pas une catastrophe économique"

"L’activité économique n’est pas importante mais pas négligeable non plus. Cette faillite n’est pas une catastrophe économique mais un événement dont on se serait bien passé. Personne ne vit complètement des activités de l’aérodrome, cela ne va donc pas générer des pertes d’emplois importantes. Enfin, pour les utilisateurs, nous allons nous arranger pour qu’ils puissent continuer à utiliser le site. Nous comptons assurer un soutien logistique et opérationnel dans les prochains jours et semaines", promet Alain Belot.

La priorité des différents acteurs interrogés est de pouvoir sauver la haute saison touristique, véritable moment clé. Il faudra attendre la décision du tribunal de l’entreprise pour réellement y voir clair et envisager l’avenir.

Sollicité, l’administrateur délégué de EBCF a poliment décliné notre invitation à répondre à nos questions.