Cérémonie du Ballon d'Or : Thibaut Courtois remporte le trophée Yachine du meilleur gardien

La Pieuvre le mérite bien. Thibaut Courtois a remporté le trophée Yachine récompensant le meilleur gardien de la saison 2021/22 lors de la cérémonie du Ballon d'Or. Le Belge succède à Gianluigi Donnarumma, le gardien du Paris Saint-Germain.

Le portier belge a été un pilier des sacres du Real Madrid en Liga et surtout en Ligue des Champions. En finale de la Coupe aux grandes oreilles, élu homme du match, Courtois avait été monstrueux en réalisant 9 arrêts décisifs face à Liverpool. Soit le nombre le plus élevé jamais atteint pour un gardien à ce stade de la compétition. Au total, la Pieuvre cumulait même 61 parades : aucun portier n'a jamais fait mieux en LDC.

Le trophée Yachine n'existe que depuis 2019 et rend hommage au seul gardien de l'histoire à avoir soulever le Ballon d'Or. Seul le Brésilien Alisson (Liverpool) et l'Italien Gianluigi Donnarumma (PSG) ont remporté ce prix avant le Belge. Courtois vient donc ajouter à son immense palmarès le trophée individuel le plus prestigieux pour un dernier rempart. Bravo Thibaut !