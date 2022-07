Cérémonie d'hommage pour les inondations en Wallonie le 15 juillet à Chaudfontaine

Une cérémonie d'hommage sera organisée vendredi 15 juillet à 18h00 dans le parc Hauster à Chaudfontaine, une commune liégeoise durement touchée par les inondations de l'été dernier. Une œuvre mémorielle, "La Cordée", dédiée aux victimes et aux sinistrés, sera inaugurée, annoncent mercredi les autorités communales dans un communiqué.L'humeur sera plus festive dès le lendemain avec un programme de concerts et d'animations "Revivre à Chaudfontaine". La commune invite "les citoyens sinistrés ainsi que toutes les personnes qui leur sont venues en aide pour des retrouvailles" sur la dalle de Source O Rama, avenue des thermes 78 bis, de 17 à 22h00.