Cercle Bruges – Standard : objectif 6/6 pour les Rouches (Direct audio et commenté à 16h)

Premier match post-mercato hivernal pour le Standard. Les Rouches peuvent donc se concentrer à 100% sur le championnat et non plus sur les coulisses quant aux éventuels départs ou autres arrivées.

Et sur le plan sportif, les hommes de Ronny Deila voudront enchaîner sur une deuxième victoire consécutive après leur succès contre Eupen la semaine dernière. Mais la tâche ne s’annonce pas simple face à un Cercle Bruges quatre points derrière les Rouches et qui rêvent d’accrocher une place dans le top 8.

Ce match aura également des allures de retrouvailles entre Hugo Siquet et son club formateur.

Au match aller, les Liégeois l’avaient emporté deux buts à rien à Sclessin.