Центри соціального житла | Centres de logement social

Les centres de logement social ont ouvert leurs portes aux Ukrainiens contraints de rester en Belgique. L'offre s'adresse uniquement aux Ukrainiens inscrits dans la Région de Bruxelles-Capitale et percevant des allocations sociales (CPAS). Le programme prévoit la création de 3.000 places en Région de Bruxelles-Capitale. Jusqu'à présent, trois centres de logements sociaux pour Ukrainiens ont ouvert leurs portes. Nous avons visité l'un des centres gérés par l'ONG Ukrainian Voices. Le centre accueille déjà 40 personnes, nous sommes allés leur rendre visite.

"Je m'appelle Oleksandr Feshchenko, je suis arrivé en Belgique le 26 mai. Je suis d'abord arrivé à Ariana, puis je suis passé par une autre organisation, pour enfin arrivé ici dans ce centre. Ça fait quelques semaines qu'on est là, on est encore en train de s'installer. Bien sûr il reste encore des choses à faire dans les parties communes, mais dans l'ensemble, ça me plaît beaucoup !” - raconte Oleksandr avec un grand sourire.

"Je m'appelle Inna Vaganova, je viens de la ville de Zaporizhzhya. Mon mari et moi sommes arrivés en Belgique le 23 mars. Nous vivons dans ce centre depuis le début, nous avons eu beaucoup de chance d'arriver ici, au tout début ! Auparavant, nous vivions dans une famille d'accueil, la relation avec la famille d'accueil était excellente, ils se souciait beaucoup de nous, et en plus, nous avions notre propre "zone" séparée dans la maison, avec notre propre cuisine. Je suis immensément satisfaite des conditions dans ce centre, nous avons tout ce dont nous avons besoin, une salle propre, un endroit pour cuisiner et des gens agréables qui travaillent au centre !" ajoute Inna.

"Je m'appelle Moisei, je suis originaire de Lviv, je suis ici depuis 6 mois. Je suis venu en Belgique avec ma mère et mon chien Défi, qui est maintenant chez des amis. Je vais à l'école en Belgique et j'apprends le français. Nous habitons le centre depuis plusieurs semaines, auparavant nous vivions chez une famille d'accueil avec qui nous avions de très bonnes relations, puis nous avons eu la chance de déménager ici. Concernant les conditions dans le centre, j'aime tout ! Malheureusement, les animaux ne sont pas autorisés. C'est un problème pour notre famille, et de nombreux Ukrainiens ont des animaux de compagnie" regrette Moïsei.

Pour rappel, si vous chercher un logement, les personnes qui bénéficient du statut de protection temporaire doivent s'adresser à la Commune ou au Service Social (CPAS) auprès duquel elles sont inscrites avec une demande de mise à disposition d'un logement social. L'asbl Bruss' Help recherche une place dans le cadre du programme d'hébergement collectif "HOUSING and SHELTER for Ukrainiens". Veuillez noter que seules les municipalités ou les services sociaux (CPAS) peuvent envoyer une demande à Bruss'Help dans le cadre de ce programme par l'intermédiaire de votre assisatnt social. Il est impossible de postuler directement en votre propre nom. Chaque Centre d'hébergement collectif a des conditions de vie différentes. L'hébergement est payé par chaque personne vivant dans le Centre. Concernant le paiement, c'est : 225 €/mois/adulte et 75€/mois/mineur.