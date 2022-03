Centres d'accueil, afflux de dons, hôtels... comment la solidarité s'organise en Pologne pour venir en aide aux Ukrainiens

Les hôtels ouvrent leurs portes

Le patron d’un hôtel Andrej Vitek a réquisitionné 35% de ses chambres pour recevoir des Ukrainiens. Le gouvernement polonais a promis une compensation financière. Ce sont surtout des femmes qui sont accueillies, sans leur mari, leurs frères. Rappelons-le, les hommes entre 18 et 60 ans sont retenus au combat.

"Nous sommes très fières d’eux", explique une femme. "Ils restent en Ukraine, et nous voulons aider. Il y a tellement de gens qui veulent prendre part au combat."

Le patron de l’hôtel a aménagé tout un étage pour recueillir une soixantaine d’orphelins, venus de l’Est de l’Ukraine. Ça fait des jours qu’ils auraient dû arriver. "Normalement, cela aurait dû prendre 10 à 12 heures pour venir, mais là ça prendra 3 à 4 jours parce que les Russes bombardent pendant la nuit", explique Andrej Vitek. "Ils doivent donc s’arrêter dans des refuges, les ponts sont détruits. Imaginez 60 enfants dans 3 bus, probablement qu’ils seront en mauvais état".

Tous les Polonais qu’on a rencontrés se sentent très engagés à l’égard de l’Ukraine. Le drapeau Ukrainien est omniprésent : sur les pins, épinglés sur les vestes, dans les halls d’hôtel. Il y a beaucoup d’émotion, on a vu souvent les larmes aux yeux. Quand on demande pourquoi ils sont si engagés aux côtés des Ukrainiens, voici ce que répond Piotr, agent de la Commune.

"Nous sommes plus que des frères et sœurs. On était un seul pays avant," explique Piotr. "Cela n’aurait jamais dû arriver. C’est un moment terrible pour nous tous. Maintenant, c’est l’Ukraine et personne ne sait ce que donnera la suite. Nous devons nous aider les uns les autres. Nous sommes tous un peuple, et nous devrions tous nous aider. Tant que nous avons la force de le faire… Mais nous l’avons et nous le faisons."