CentrEmergences Hamme-Mille ouvre ses portes ce week-end

La santé mentale a été mise à mal ces dernières années, particulièrement dans le contexte de la crise sanitaire qui a laissé des traces au niveau du noyau familial. Dans ce contexte, les CentrEmergences ont acquis toute leur importance.

Il s’agit de centres spécialisés dans la santé mentale. Sur place, on peut consulter un psychologue, un neuropsychologue voire un sexologue. Tous ces spécialistes se trouvent au même endroit.

Wavre, Louvain-la-Neuve, Bruxelles, Habituellement, on trouve ce type de centre dans les grandes villes comme Wavre, Bruxelles ou Louvain-la-Neuve mais il en existe, désormais, à Hamme-Mille. Ce nouveau centre ouvre ses portes ce samedi.

L’importance de la proximité

"Il est intéressant d’avoir un centre à proximité, explique la psychologue Anne De Greef. Les familles sont très sollicitées et les gens ont des vies bien remplies et c’est important d’avoir un centre près de chez eux où ils peuvent trouver une série d’offres. Il y a des consultations de l’enfant à la personne âgée aussi de l’individuel au familial et également du psychologique au physique. Nous essayons d’avoir des professionnels qui peuvent être là dans ces différents secteurs pour pouvoir être au plus près de la demande et du besoin du public".

Les portes ouvertes ont lieu ce samedi à Hamme-Mille.