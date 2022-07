Centre médicalisé héliporté : 1226 missions en 2021 et un projet de déménagement

Le centre médicalisé héliporté de Bra-sur-Lienne (Lierneux) se porte plutôt bien. Cette asbl qui gère un hélicoptère médicalisé qui intervient quotidiennement surtout dans les provinces de Liège, de Luxembourg et de Namur ne reçoit aucune aide de l’Etat fédéral. Pourtant, ses finances sont dans le vert pour 2021. La cause principale, un nombre sans cesse croissant d’affiliations. Il s’agit d’une carte de sauvetage qui accorde aux familles ou aux individuels la gratuité du secours héliporté urgent. C’est devenu la principale source de financement du centre.

" Malgré les difficultés liées au Covid, à la baisse d’activité, à la météo, on a une année qui reste positive en termes de statistiques d’activités, mais aussi en termes de soutien et d’affiliations. Le CMH continue à avoir une très bonne image au sein de la population et on a de plus en plus de personnes qui nous font confiance et qui ont envie de soutenir le projet. On augmente donc ce financement alternatif qui se fait via la carte de sauvetage ", confirme Olivier Pirotte, le coordinateur du centre.

" En 2021, on a eu 1226 interventions héliportées avec contact patient. Je précise parce qu’il y a une série d’interventions que je ne compte pas parce qu’elles ont été annulées en vol, ou parce qu’il n’y a pas de patient ou que l’intervention a été inutile. Et en termes d’affiliation, on a maintenant plus de 168.000 personnes affiliées au CMH ", précise-t-il. C’est une augmentation de 9000 personnes ou familles en un an.

Déménagement

Les finances dans le vert, cela permet de penser à des projets. Le centre en a d’ailleurs un très important : un déménagement. " On a un projet important de délocalisation parce qu’ici on est en plein milieu du village de Bra-sur-Lienne. On a hérité de cette localisation par le fondateur, Luc Maquoi, puisqu’il s’agit de ses locaux, sur son terrain. On a vraiment envie de délocaliser, toujours sur Bra-sur-Lienne, pour diminuer toutes les nuisances que le vecteur héliporté peut amener au sein d’un village, en termes de bruit, d’odeurs, de vent. C’est un gros projet parce qu’il faut partir de zéro. Il y a une date butoir, 2026, qui est la fin du permis d’exploitation sur le terrain actuel. On commence donc à s’activer et il y a des contacts qui sont pris avec la commune de Lierneux pour retrouver un terrain où relocaliser la base ", détaille Olivier Pirotte.