Centre Fedasil de Morlanwelz : des futures pédicures aux petits soins pour les résidents

Depuis plusieurs années, le centre Fedasil de Morlanwelz multiplie les initiatives pour ouvrir le centre vers le monde extérieur et créer des synergies avec la vie locale. C’est ainsi, par exemple, que chaque jeudi, des étudiants en dernière année de "pédicure spécialisé" franchissent les portes du Centre. Ils viennent soigner les pieds des résidents qui n’ont pas souvent accès à ce type de soins. Une opération win/win comme l’appelle le directeur du Centre Fedasil de Morlanwelz. Un directeur qui y voit aussi et surtout une formidable occasion pour tous ceux qui y participent, soignants et bénéficiaires, d’apprendre à mieux se connaître. Le reportage radio de Hugues Decaluwé