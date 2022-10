Centre Fedasil de Glons : la bourgmestre de Bassenge adopte un arrêté de police interdisant l’augmentation de la capacité d’accueil

En décembre 2021, sur décision du gouvernement fédéral, Fedasil ouvrait un centre d’accueil pour réfugiés sur le site militaire de l’ancien radar de Glons, sur la commune de Bassenge.

La capacité maximale annoncée était alors de 300 personnes. Des travaux de mise en conformité du site devaient être réalisés préalablement. Celui-ci accueille actuellement 70 personnes. Un planning de travaux conséquents a par ailleurs été arrêté à la date de ce 11 octobre 2022. Ceux-ci s’étaleront sur un an, jusqu’en novembre 2023.

Mais, ce mercredi 26 octobre, le Cabinet de Nicole De Moor, secrétaire d’Etat à l’Asile et à l’Immigration a contacté Valérie Hiance, bourgmestre de Bassenge, pour lui annoncer l’arrivée prochaine de 675 personnes supplémentaires sur le site.

La commune s’estime pour la deuxième fois mise devant le fait accompli. Pour Valérie Hiance, les conditions d’accueil au-delà de 70 personnes ne sont pas acceptables. Elle en a donc averti le Cabinet de la Secrétaire d'Etat dès ce jeudi 28 octobre. "En termes de salubrité publique, de sécurité-incendie et de dignité humaine, il n’est pas concevable pour le moment d’augmenter la capacité d’accueil de ces lieux. Il faut savoir que ce site n’est pas alimenté en eau potable et que les 70 hommes et femmes disposent d’un container en guise de sanitaire." En outre, le site ne dispose pas de système d’évacuation des eaux usées.

La demande du Fédéral s’explique par une pénurie aiguë de places d’accueil pour les demandeurs d’asile. " Nous sommes tout à fait conscients qu’il y a une importante crise humanitaire et que chacun d’entre nous doit pouvoir apporter son aide mais en tant que bourgmestre et responsable de la sécurité des biens et des personnes je ne peux pas accueillir 675 hommes et femmes dans des bâtiments qui ne sont pas adaptés et pas conformes en termes de sécurité et d’hygiène" poursuit Valérie Hiance.

La Bourgmestre de Bassenge a demandé à l’Etat fédéral de lui confirmer pour ce vendredi 28 octobre à 12 heures qu’aucune ouverture de places supplémentaires n’intervienne tant que les travaux de mise en conformité planifiés ne seraient pas achevés et que les bâtiments ne seraient pas couverts par une attestation de sécurité-incendie actualisée.

Faute de réponse et de garantie, Valérie Hiance a donc décidé d’adopter un arrêté de police interdisant l’augmentation de la capacité du centre. Cet arrêté entrera en vigueur dès ce lundi 31 octobre.